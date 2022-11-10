Соломатин о Дзюбе в ЦСКА: лучше взять из дубля парочку молодых нападающих

Бывший футболист Андрей Соломатин прокомментировал возможность перехода форварда Артёма Дзюбы в ЦСКА.

«Не могу представить Дзюбу в ЦСКА. Лучше взять из дубля парочку молодых нападающих, чем подписать данного футболиста», — цитирует Соломатина «Чемпионат».

По информации журналиста Ивана Карпова, Дзюба мог подписать контракт с ЦСКА в статусе свободного агента летом.

6 ноября стало известно, что Дзюба и «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении соглашения.

Ранее в «Рубине» ответили на вопрос о подписании контракта с Дзюбой.