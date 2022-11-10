Соломатин о Дзюбе в ЦСКА: лучше взять из дубля парочку молодых нападающих
- РИА Новости
«Не могу представить Дзюбу в ЦСКА. Лучше взять из дубля парочку молодых нападающих, чем подписать данного футболиста», — цитирует Соломатина «Чемпионат».
По информации журналиста Ивана Карпова, Дзюба мог подписать контракт с ЦСКА в статусе свободного агента летом.
6 ноября стало известно, что Дзюба и «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении соглашения.
Ранее в «Рубине» ответили на вопрос о подписании контракта с Дзюбой.