Узнать больше

Соломатин о Дзюбе в ЦСКА: лучше взять из дубля парочку молодых нападающих

Короткая ссылка
Бывший футболист Андрей Соломатин прокомментировал возможность перехода форварда Артёма Дзюбы в ЦСКА.
Соломатин о Дзюбе в ЦСКА: лучше взять из дубля парочку молодых нападающих
  • РИА Новости

«Не могу представить Дзюбу в ЦСКА. Лучше взять из дубля парочку молодых нападающих, чем подписать данного футболиста», — цитирует Соломатина «Чемпионат».

По информации журналиста Ивана Карпова, Дзюба мог подписать контракт с ЦСКА в статусе свободного агента летом.

6 ноября стало известно, что Дзюба и «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении соглашения.

Ранее в «Рубине» ответили на вопрос о подписании контракта с Дзюбой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить