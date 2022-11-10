Глава поп-ММА-организации Arena: Аскаров, Мустафаев и Олейник уже у нас на карандаше

Глава поп-ММА-организации Arena Сергей Еркаев рассказал о развитии своего промоушена.

«Мы идём в сторону профессиональных поединков. Постепенно будем убирать фриковые бои, делать ставку на опытных спортсменов. Да, блогерские схватки останутся в том или ином объёме. Это наша аудитория, нас полюбили за это. Не можем в одночасье взять и сменить направление. Но путь развития определён. И те же Аскаров, Мустафаев и Олейник уже у нас на карандаше. Рассматриваем их кандидатуры. Уверен, в ближайшее время вы сами заметите, как битвы в нашем промоушене будут выходить на принципиально новый уровень», — сказал Еркаев в интервью RT.

Ранее Сергей Еркаев назвал фаворита в поединке между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко в случае его проведения.