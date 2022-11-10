Узнать больше

Еркаев: у Исмаилова очень высокий бойцовский IQ

Короткая ссылка
Глава поп-ММА-организации Arena Сергей Еркаев назвал фаворита в поединке между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко в случае его проведения.
Еркаев: у Исмаилова очень высокий бойцовский IQ
  • Gettyimages.ru

«За счёт уровня борьбы преимущество было бы на стороне Магомеда. Думаю, он просто переводил бы Александра на канвас. У Исмаилова очень высокий бойцовский IQ. Он очень грамотно оценивает как свои сильные и слабые стороны, так и оппонента. Наверняка понимает, что в стойке Шлеменко мог бы создать ему серьёзные проблемы, поэтому не стал бы рисковать. Да, какое-то время он бы работал на ногах, но ставку сделал бы именно на партер. И там мог бы завершить дуэль досрочно. Например, во втором раунде», — заявил Еркаев в интервью RT.

Ранее Еркаев объяснил, почему Исмаилов на захочет проводить реванш с Емельяненко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить