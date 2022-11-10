Еркаев: у Исмаилова очень высокий бойцовский IQ

Глава поп-ММА-организации Arena Сергей Еркаев назвал фаворита в поединке между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко в случае его проведения.

«За счёт уровня борьбы преимущество было бы на стороне Магомеда. Думаю, он просто переводил бы Александра на канвас. У Исмаилова очень высокий бойцовский IQ. Он очень грамотно оценивает как свои сильные и слабые стороны, так и оппонента. Наверняка понимает, что в стойке Шлеменко мог бы создать ему серьёзные проблемы, поэтому не стал бы рисковать. Да, какое-то время он бы работал на ногах, но ставку сделал бы именно на партер. И там мог бы завершить дуэль досрочно. Например, во втором раунде», — заявил Еркаев в интервью RT.

Ранее Еркаев объяснил, почему Исмаилов на захочет проводить реванш с Емельяненко.