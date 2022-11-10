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Семак: Чистяков, Ловрен и Алип готовы сыграть с «Торпедо»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о готовности защитников команды сыграть в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Торпедо».
Семак: Чистяков, Ловрен и Алип готовы сыграть с «Торпедо»
  • Gettyimages.ru

«У нас только одна травма — у Родригао, а Чистяков, Алип и Ловрен готовы принять участие в матче. Центральным защитником может сыграть и Барриос, и Дуглас», — заявил Семак.

Матч с «Торпедо» пройдёт 12 ноября в рамках 17-го тура чемпионата России. Игра начнётся в 16:30 мск.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Торпедо» — 16-й (шесть очков).

Ранее Сергей Семак заявил, что у него нет вопросов к Дмитрию Чистякову.

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