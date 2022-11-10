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Ротенберг возглавит сборную России до 25 лет на Кубке Первого канала

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Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что наставник СКА Роман Ротенберг возглавит сборную России до 25 лет на Кубке Первого канала.
Ротенберг возглавит сборную России до 25 лет на Кубке Первого канала
  • Gettyimages.ru

«Сборную России до 25 лет на Кубке Первого канала возглавит Роман Ротенберг. Основную команду будет тренировать Жамнов», — приводит слова Третьяка РИА Новости.

По словам главы ФХР, Жамнов до 1 декабря должен представить состав игроков и тренеров сборной.

«Так как турнир будет всего лишь один, то тренер сам решит, кого нужно пригласить. Никаких контрактов не будет, ведь предстоит всего пара матчей. Штаб Ротенберга также пока не определён, но в большей мере он будет состоять из тренеров СКА», — сказал он.

Турнир, в котором примут участие сборные России, Белоруссии, Казахстана и России U25, пройдёт с 12 по 18 декабря в Москве.

Ранее Третьяк объяснил свои слова о сравнении Ротенберга с советскими тренерами Анатолием Тарасовым и Виктором Тихоновым.

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