Игрок сборной Камеруна Ондуа заявил, что всю жизнь мечтал сыграть на чемпионате мира

Полузащитник «Ганновера» и сборной Камеруна Гаэль Ондуа, который имеет российское гражданство, заявил, что всю жизнь мечтал сыграть на чемпионате мира.

«Я очень счастлив! Прыгаю по дому, как ребёнок. После того как объявили заявку, мы с мамой и сестрой плакали! Я долгие годы стремился попасть на чемпионат мира. Это моя мечта. Для меня большая честь и большая ответственность. В том числе перед вами, дорогие болельщики. Вы всегда верили в меня. Большое вам спасибо ещё раз», — написал Ондуа в своём Telegram-канале.

10 ноября стало известно, что 26-летний полузащитник вошёл в состав сборной Камеруна на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Ондуа родился в Камеруне, но с девяти лет жил в Москве. В России он выступал за ЦСКА и «Анжи».

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в двух матчах за «Ганновер» во второй Бундеслиге и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Камеруна на групповом этапе встретится с командами Бразилии, Сербии и Швейцарии.

Ранее Ондуа заявлял, что мечтает выступать за сборную России.