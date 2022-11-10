Игрок сборной Камеруна Ондуа заявил, что всю жизнь мечтал сыграть на чемпионате мира
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«Я очень счастлив! Прыгаю по дому, как ребёнок. После того как объявили заявку, мы с мамой и сестрой плакали! Я долгие годы стремился попасть на чемпионат мира. Это моя мечта. Для меня большая честь и большая ответственность. В том числе перед вами, дорогие болельщики. Вы всегда верили в меня. Большое вам спасибо ещё раз», — написал Ондуа в своём Telegram-канале.
10 ноября стало известно, что 26-летний полузащитник вошёл в состав сборной Камеруна на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
Ондуа родился в Камеруне, но с девяти лет жил в Москве. В России он выступал за ЦСКА и «Анжи».
В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в двух матчах за «Ганновер» во второй Бундеслиге и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Камеруна на групповом этапе встретится с командами Бразилии, Сербии и Швейцарии.
Ранее Ондуа заявлял, что мечтает выступать за сборную России.