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Дело Валиевой не будет обсуждаться в рамках заседания комитета Госдумы по спорту

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Дело российской фигуристки Камилы Валиевой не будет обсуждаться в рамках заседания комитета Государственной думы РФ по физкультуре и спорту.

Как сообщает «Матч ТВ», вопрос о деле 16-летней россиянки будет вынесен на отдельный круглый стол, который состоится примерно через две недели.

Напомним, что председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявлял, что в Госдуме рассмотрят ситуацию с передачей Всемирным антидопинговым агентством (WADA) дела Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Во время зимних Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.

Ранее в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) заявили, что ожидают скорейшего рассмотрения дела Валиевой.

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