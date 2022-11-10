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Болид Михаэля Шумахера продан на аукционе за рекордные $14,9 млн

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Болид Ferrari образца 2003 года, на котором немецкий гонщик Михаэль Шумахер завоевал свой шестой титул чемпиона мира «Формулы-1», был продан за рекордную сумму $14,6 млн.
Болид Михаэля Шумахера продан на аукционе за рекордные $14,9 млн
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Forbes, эта сумма почти вдвое превышает предыдущий рекорд, установленный болидом Ferrari образца 2001 года в 2017 году, который был продан за $7,504 млн.

На болиде образца 2003 года 53-летний немец принял участие в девяти Гран-при, выиграв пять из них и завоевав титул чемпиона мира в Японии.

Этот болид, получивший индекс F2003-GA, был представлен на Гран-при Испании 2003 года — пятом этапе чемпионата мира. Он отличался более длинной колёсной базой в сравнении с предшественником, что улучшило его аэродинамические свойства.

Напомним, для Шумахера титул 2003 года стал предпоследним в карьере.

Ранее сообщалось, что пилот Red Bull нидерландец Макс Ферстаппен повторил достижение Шумахера по количеству побед за сезон «Формулы-1».

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