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Ферстаппен повторил достижение Шумахера и Феттеля по победам за сезон «Формулы-1»

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Пилот Red Bull Макс Ферстаппен повторил достижение Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля по количеству побед за сезон «Формулы-1».
Ферстаппен повторил достижение Шумахера и Феттеля по победам за сезон «Формулы-1»
  • globallookpress.com
  • © HOCH ZWEI/www.imago-images.de

Ферстаппен показал лучшее время на Гран-при США, проехав дистанцию за 1 час 42 минуты и 11,687 секунды. Вторым стал великобританский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон (+ 5,023). Замкнул тройку польский гонщик Ferrari Шарль Леклер (+ 7,501).

Эта победа стала для нидерландского гонщика 13-й в сезоне. До конца сезона осталось три гонки, если Ферстаппен выиграет хоть одну из них, то может стать единоличным лидером по победам в «Формуле-1» за сезон.

Ранее сообщалось, что немецкий пилот Aston Martin Себастьян Феттель был признан гонщиком дня на Гран-при США.

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