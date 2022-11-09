Ильиных отреагировала на откровения Пападакис про аборт перед Олимпиадой-2022

Олимпийская чемпионка в команде, бронзовый призёр Игр-2014 в танцах на льду Елена Ильиных высказалась об откровении французской фигуристки Габриэлы Пападакис, которая призналась, что сделала аборт во время чемпионата мира 2021 года.

«Я читала это интервью и как раз примеряла ситуацию на себя. Пыталась представить, как реагировали бы Коля, Никита (Морозов, Кацалапов. — RT)… Никита прокатался со мной восемь лет, мы вместе выиграли юниорский чемпионат мира, кучу других турниров, вместе столько лет шли к одной цели — и тут я такая: «Ребят, я пошла рожать». У меня, наверное, просто язык бы не повернулся. На самом деле это снова история о том, выставлять такие подробности наружу или не выставлять. Ты же сама решилась на этот аборт, то есть поставила в приоритет олимпийскую победу. Это было твоё решение. Почему тебя должен кто-то жалеть? Понятно, что хочется, чтобы пожалели. Очень хочется», — заявила Ильиных в интервью RT.

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