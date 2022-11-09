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Ильиных отреагировала на откровения Пападакис про аборт перед Олимпиадой-2022

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Олимпийская чемпионка в команде, бронзовый призёр Игр-2014 в танцах на льду Елена Ильиных высказалась об откровении французской фигуристки Габриэлы Пападакис, которая призналась, что сделала аборт во время чемпионата мира 2021 года.
Ильиных отреагировала на откровения Пападакис про аборт перед Олимпиадой-2022
  • Gettyimages.ru

«Я читала это интервью и как раз примеряла ситуацию на себя. Пыталась представить, как реагировали бы Коля, Никита (Морозов, Кацалапов. — RT)… Никита прокатался со мной восемь лет, мы вместе выиграли юниорский чемпионат мира, кучу других турниров, вместе столько лет шли к одной цели — и тут я такая: «Ребят, я пошла рожать». У меня, наверное, просто язык бы не повернулся. На самом деле это снова история о том, выставлять такие подробности наружу или не выставлять. Ты же сама решилась на этот аборт, то есть поставила в приоритет олимпийскую победу. Это было твоё решение. Почему тебя должен кто-то жалеть? Понятно, что хочется, чтобы пожалели. Очень хочется», — заявила Ильиных в интервью RT.

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