Ильиных объяснила, почему считает Тутберидзе идеальным тренером

Олимпийская чемпионка в команде, бронзовый призёр Игр-2014 в танцах на льду Елена Ильиных объяснила, почему Этери Тутберидзе является идеальным типом тренера.

«Мне просто всегда нравилось вот это состояние жёсткой работы. Мы с Сергеем Полуниным не так давно были в Америке, встречались с актёром Микки Рурком. Он рассказывал, как во время съёмок одного из фильмов, где нужно было сыграть драматическую сцену и заплакать, смотрел на фотографию своей умершей бабушки. И даже просил своего агента, чтобы тот бил его ремнём. Так, чтобы стало по-настоящему больно. Ну вот человек настраивается на свою роль таким образом. У кого-то иные приёмы», — заявила Ильиных в интервью RT.

По её словам, когда на неё перед стартом начинали орать, это вводило её в состояние куража и совершенно невероятного адреналина.

«Хотя, возможно, всё дело в том, что в фигурном катании с детства привыкаешь к тому, что на тебя орут. Если вдруг прекращают, сразу начинаешь дёргаться: «Ага, что-то здесь не так!» — добавила Ильиных.

Ранее Ильиных рассказала о совместном тренерском проекте с фигуристкой Юлией Липницкой.