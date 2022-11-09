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Ильиных — о совместном тренерском проекте с Липницкой: получился интересный опыт

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Олимпийская чемпионка в команде, бронзовый призёр Игр-2014 в танцах на льду Елена Ильиных рассказала о совместном тренерском проекте с фигуристкой Юлией Липницкой.
Ильиных — о совместном тренерском проекте с Липницкой: получился интересный опыт
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«Получился интересный опыт. Я всегда понимала, пока каталась, что не хочу заниматься тренерством, хотя, наверное, могу делать это очень хорошо. Я очень наблюдательна, к тому же прошла большую школу: и у Игоря Шпильбанда каталась, и у Ильи Авербуха, и у Саши Жулина, и у Коли Морозова. И очень чётко вижу, что и как нужно делать, чтобы добиться результата. Но я не хочу ещё раз всё переживать», — рассказала Ильиных в интервью RT.

Она также отметила, что понимает всю меру ответственности, которую накладывает тренерская профессия.

«Ты не можешь пять лет поработать тренером, а потом сказать: «Простите, ребята, я собралась рожать детей, заниматься сёрфингом на Мальдивах или сниматься в кино». По крайней мере, в моей голове представление о тренерской профессии именно такое: взялся — значит, работаешь прямо вот до ста лет, до последнего вздоха. Я не готова на это», — добавила Ильиных.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух высказался о тренере Этери Тутберидзе.

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