Авербух назвал кладом учениц Тутберидзе

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух высказался о тренере Этери Тутберидзе.

«Если меня спросят, я всегда на стороне Этери Георгиевны. Это выдающийся тренер, тренер с большой буквы, наставник, который имеет право высказывать свою позицию однозначно. В 99% случаев наши мнения с ней совпадают», — цитирует Авербуха Sport24.

По его словам, Тутберидзе сейчас в России и продолжает работать с большой плеядой юных талантливых фигуристов. Он также отметил, что она подарила фигурному катанию созвездие выдающихся девушек.

«Её ученицы — это просто клад, и осознаём мы всю ценность работы Тутберидзе только спустя время, когда реально обернёмся и поймём, какие бриллианты были рождены в её штабе», — добавил Авербух.

Напомним, что журналисты в последнее время приписывают специалисту частые поездки в США, где живёт и тренируется её единственная дочь Диана Дэвис.

Известными воспитанниками наставницы являются Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Алина Загитова, Александра Трусова, Алёна Косторная, Анна Щербакова, Камила Валиева и Елизабет Турсынбаева.

Ранее продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказалась в поддержку Тутберидзе.