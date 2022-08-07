Рудковская поддержала Тутберидзе в споре с журналистами

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказалась в поддержку Этери Тутберидзе.

«Дорогая Этери Георгиевна, я не знаю, куда нас с Вами всё время отправляют, но я, как и Вы, нахожусь в России, в Подмосковье, среди берёз, а декоративные чемоданы использовала под фотосессию для известного глянца», — обратилась Рудковская в своём Telegram-канале.

Она добавила, что журналисты постоянно приписывают семье Рудковской и Плющенко разные истории и ситуации. По словам продюсера, они дают трафик журналистам, поэтому работники СМИ постоянно «несут пургу». При этом Рудковская считает, что в России есть профессиональные журналисты.

«Судиться с ними бесполезно, объяснять тоже! Вы говорите: «Работаем дальше», а я вот добавлю к Вашему: «Собаки лают, а караван идёт»! — отметила продюсер.

Напомним, что журналисты в последнее время приписывают Тутберидзе частые поездки в США, где живёт и тренируется её единственная дочь Диана Дэвис.

Ранее Татьяна Тарасова сравнила тренерские подходы Тутберидзе и Плющенко.