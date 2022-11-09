В Италии начали расследование жестокого обращения тренеров с гимнастками

Итальянская федерация гимнастики (FGI) присоединились к расследованию жестокого обращения тренеров со спортсменками.

«FGI выражает свою крайнюю солидарность со спортсменками, ставшими жертвами предполагаемых преступлений, и подчёркивает, что немедленно предложила полное сотрудничество федеральному прокурору, который проводит необходимые расследования в соответствии с его компетенцией», — сообщается на сайте организации.

Отмечается, что если будет установлен хотя бы один случай, то ответ организации будет твёрдым и прозрачным, чтобы защитить тысячи спортсменов, которые представляют гордость федерации.

Несколько итальянских спортсменок рассказали, что столкнулись с жестоким обращением и психологическим насилием со стороны тренеров, а также страдали от пищевого расстройства из-за слабительного.

Ранее серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр в прыжках в воду немец Ян Хемпель обвинил своего тренера Вернера Лангера в сексуальном насилии.