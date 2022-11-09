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Тен Хаг: МЮ был далёк от стандартов, необходимых для попадания на вершину

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Эрик тен Хаг поделился впечатлениями о работе главным тренером «Манчестер Юнайтед».
Тен Хаг: МЮ был далёк от стандартов, необходимых для попадания на вершину
  • Gettyimages.ru

«Я с самого начала знал, что процесс будет захватывающим, но сложным. МЮ был далёк от стандартов, необходимых для попадания на вершину. Мы трудились на протяжении последних пяти месяцев, но вы сами видите, что есть как взлёты, так и падения», — цитирует тен Хага ESPN.

По его словам, он хочет сделать всё для того, чтобы клуб вернулся на ту позицию, которой он достоин, — «на вершину мира».

В матче 16-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» обыграла МЮ со счётом 3:1. «Красные дьяволы» продолжают занимать пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка. «Астон Вилла» — 13-я (15 очков).

Ранее тен Хаг заявил, что сборная Англии может выиграть чемпионат мира 2022 года по футболу, который пройдёт в Катаре.

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