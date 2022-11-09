Нападающий «Эдмонтона» Кейн пропустит минимум одну игру из-за глубокой раны руки

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн пропустит минимум одну игру Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за пореза руки, полученного от лезвия конька в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2).

«Спасибо вам всем за добрые пожелания и молитвы за последние несколько часов. Прошлая ночь была для меня очень страшной, и я всё ещё в некотором шоке. Я не сыграю в следующем матче, но я вернусь», — написал Кейн в Twitter.

Во втором периоде встречи 31-летний канадец упал на лёд после столкновения с защитником «Тампы» Филиппом Майерсом. Форвард «Лайтнинг» Патрик Марун зацепил его руку коньком, в результате чего у Кейна хлынула кровь, и тот в спешке бросился за медицинской помощью к скамейке запасных.

Пресс-служба «Эдмонтона» сообщила, что нападающий доставлен в больницу, его состояние оценивается как стабильное. Ему предстоит операция.

Ранее сообщалось, что форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин пропустит около месяца из-за травмы.