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Каррера высказался о недовольстве фанатов «Спартака» после слов о желании возглавить ЦСКА

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на недовольство болельщиков столичного клуба на его слова о том, что он не против вернуться в Россию и возглавить ЦСКА или «Зенит».
Каррера высказался о недовольстве фанатов «Спартака» после слов о желании возглавить ЦСКА
  • Gettyimages.ru

«С одной стороны, меня радует такая реакция болельщиков красно-белых, а с другой стороны, я удивлён, потому что прошло уже четыре года. Но мне приятно, что меня так ценят и помнят. Моя работа — быть тренером», — цитирует Карреру Sport24.

58-летний тренер возглавлял красно-белых с 2016 по 2018 год. Под его руководством «Спартак» стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.

В настоящий момент московский клуб возглавляет 33-летнений испанец Гильермо Абаскаль. Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка.

Ранее экс-полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на слова Карреры о возможном возвращении в Российскую премьер-лигу.

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