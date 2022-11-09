Алдонин: не думаю, что Каррера — уникальная фигура
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«Человек просто хочет работать. Не надо перебарщивать его значение. Особенный для «Спартака»? Да, впервые за долгое время стали с ним чемпионами. Не думаю, что Каррера какая-то уникальная одиозная фигура», — цитирует Алдонина «Чемпионат».
По его словам, Каррера понимает, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) можно заработать хорошие деньги.
58-летний Каррера возглавлял красно-белых с 2016 по 2018 год. Под его руководством «Спартак» стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.
В настоящий момент московский клуб возглавляет 33-летнений испанец Гильермо Абаскаля. Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка.
Ранее бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что не отказался бы от работы в «Зените» или ЦСКА.