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Рианчо заявил, что не отказался бы от работы в «Зените» или ЦСКА

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на слова Массимо Карреры о возможном возвращении в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Рианчо заявил, что не отказался бы от работы в «Зените» или ЦСКА
  • Gettyimages.ru

«ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Спартак» — великие клубы в России и в Европе. Я думаю, что это команды, которым невозможно сказать нет. Несмотря на своё красно-белое прошлое, я бы не отказался пойти в «Зенит» или ЦСКА», — цитирует Рианчо Sport24.

Он также подчеркнул, что пошёл бы работать в тренерский штаб Карреры. По его словам, итальянский специалист обладает своей тактической манерой игры.

58-летний тренер возглавлял красно-белых с 2016 по 2018 год. Под его руководством «Спартак» стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.

Ранее Каррера рассказал, готов ли возглавить «Зенит» или ЦСКА.

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