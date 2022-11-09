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Мостовой: Каррера пойдёт туда, где заплатят

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова Массимо Карреры о возможном возвращении в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Мостовой: Каррера пойдёт туда, где заплатят
  • Gettyimages.ru

«Со словами Карреры можно согласиться. Ничего страшного нет. Это работа тренера. Оттуда убрали — сюда пришёл. Каррера пойдёт туда, где больше заплатят? Каррера пойдёт туда, где вообще заплатят. Он же до сих пор нигде не тренирует», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что для Карреры запасным вариантом продолжения тренерской карьеры является Россия.

58-летний специалист возглавлял красно-белых с 2016 по 2018 год. Под его руководством «Спартак» стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.

В настоящий момент московский клуб возглавляет 33-летний испанец Гильермо Абаскаль. Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка.

Ранее экс-полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал слова Карреры о возможном возвращении в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

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