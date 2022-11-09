Билялетдинов: не уверен, что сейчас можно организовать матч между Россией и Бразилией
- РИА Новости
«Не уверен, что сейчас вообще можно организовать матч между Россией и Бразилией», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».
В СМИ сообщалось, что компания «Телеспорт» хочет провести матч между сборной России образца 2008 года и бразильскими футболистами-ветеранами.
Гонорар Бразилии за матч с Россией может составить 90 млн рублей.
Ранее бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин рассказал о реакции Кака на вопрос о гала-матче с Бразилией.