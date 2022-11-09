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Билялетдинов: не уверен, что сейчас можно организовать матч между Россией и Бразилией

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Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов считает, что в нынешних реалиях сложно организовать товарищеский матч со сборной Бразилии.
Билялетдинов: не уверен, что сейчас можно организовать матч между Россией и Бразилией
  • РИА Новости

«Не уверен, что сейчас вообще можно организовать матч между Россией и Бразилией», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

В СМИ сообщалось, что компания «Телеспорт» хочет провести матч между сборной России образца 2008 года и бразильскими футболистами-ветеранами.

Гонорар Бразилии за матч с Россией может составить 90 млн рублей.

Ранее бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин рассказал о реакции Кака на вопрос о гала-матче с Бразилией.

 

 

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