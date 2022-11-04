Аршавин рассказал о реакции Кака на вопрос о гала-матче с Бразилией
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«Бородюк звонил, да. Но пока никакой конкретики нет. Я разговаривал с Кака — он вообще не в курсе про этот матч», — цитирует Аршавина «Спорт-Экспресс».
По его словам, если матч между сборными состоится, то он примет участие.
«Но вот я день назад разговаривал с Кака. Он на меня такими глазами посмотрел: «Андрей, ты про что?» Честно, ничего не знаю», — заключил Аршавин.
Как сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале, компания «Телеспорт» хочет провести матч между сборной России образца 2008 года и бразильскими футболистами-ветеранами.
Гонорар Бразилии за матч с Россией может составить 90 млн рублей.
Ранее Аршавин оценил использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) в чемпионате России по футболу.