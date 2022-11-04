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Аршавин рассказал о реакции Кака на вопрос о гала-матче с Бразилией

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Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин прокомментировал возможный товарищеский матч с национальной командой Бразилии.
Аршавин рассказал о реакции Кака на вопрос о гала-матче с Бразилией
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Бородюк звонил, да. Но пока никакой конкретики нет. Я разговаривал с Кака — он вообще не в курсе про этот матч», — цитирует Аршавина «Спорт-Экспресс».

По его словам, если матч между сборными состоится, то он примет участие.

«Но вот я день назад разговаривал с Кака. Он на меня такими глазами посмотрел: «Андрей, ты про что?» Честно, ничего не знаю», — заключил Аршавин.

Как сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале, компания «Телеспорт» хочет провести матч между сборной России образца 2008 года и бразильскими футболистами-ветеранами.

Гонорар Бразилии за матч с Россией может составить 90 млн рублей.

Ранее Аршавин оценил использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) в чемпионате России по футболу.

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