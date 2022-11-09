Камоцци: Дзюба может быть лидером в России

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал уход Артёма Дзюбы из «Аданы Демирспор».

«Я искренне не знаю, что случилось в Турции с Дзюбой. Но, безусловно, в России он всё ещё может быть крупным игроком и лидером. Но это зависит от его желания», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

6 ноября стало известно, что 34-летний футболист и турецкий «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении контракта.

Дзюба известен по выступлениям за московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». 18 августа нападающий подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне 34-летний футболист забил один мяч в пяти матчах.

Ранее турецкий журналист издания Fanatik Гекмен Озкан оценил игру Дзюбы в клубе «Адана Демирспор».