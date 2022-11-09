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Агент Изидора отреагировал на информацию о возможном разрыве контракта нападающего с «Локомотивом»

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Агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа прокомментировал информацию о возможном разрыве контракта игрока с клубом.
Агент Изидора отреагировал на информацию о возможном разрыве контракта нападающего с «Локомотивом»
  • Gettyimages.ru

«Сейчас я не знаю ничего о будущем Изидора. Единственное, что мне известно: он чувствует себя прекрасно в Москве», — цитирует Лакруа «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 15 матчах за «Локомотив», в которых забил два гола и сделал четыре передачи. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Изидор прокомментировал назначение Андрея Фёдорова исполняющим обязанности главного тренера команды.

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