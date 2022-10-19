Изидор рассказал, что изменил новый тренерский штаб «Локомотива»

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал назначение Андрея Фёдорова исполняющим обязанности главного тренера команды.

«У «Локомотива» новый тренер. Фёдоров нас успокоил, придал нам уверенности. Он с нами всего неделю. Посмотрим, что тренер ещё сможет изменить», — приводит слова Изидора «Чемпионат».

Московский клуб ранее уволил главного тренера Йозефа Циннбауэра.

После 13 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) железнодорожники набрали 12 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице.

Ранее Изидор прокомментировал уход из «Локомотива» спортивного директора Томаса Цорна.