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Изидор рассказал, что изменил новый тренерский штаб «Локомотива»

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Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал назначение Андрея Фёдорова исполняющим обязанности главного тренера команды.
Изидор рассказал, что изменил новый тренерский штаб «Локомотива»
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«У «Локомотива» новый тренер. Фёдоров нас успокоил, придал нам уверенности. Он с нами всего неделю. Посмотрим, что тренер ещё сможет изменить», — приводит слова Изидора «Чемпионат».

Московский клуб ранее уволил главного тренера Йозефа Циннбауэра.

После 13 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) железнодорожники набрали 12 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице.

Ранее Изидор прокомментировал уход из «Локомотива» спортивного директора Томаса Цорна.

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