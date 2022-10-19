Изидор рассказал, что изменил новый тренерский штаб «Локомотива»
- РИА Новости
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«У «Локомотива» новый тренер. Фёдоров нас успокоил, придал нам уверенности. Он с нами всего неделю. Посмотрим, что тренер ещё сможет изменить», — приводит слова Изидора «Чемпионат».
Московский клуб ранее уволил главного тренера Йозефа Циннбауэра.
После 13 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) железнодорожники набрали 12 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице.
Ранее Изидор прокомментировал уход из «Локомотива» спортивного директора Томаса Цорна.