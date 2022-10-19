Изидор: я был немного расстроен, когда узнал, что Цорн уходит

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал уход из клуба спортивного директора Томаса Цорна.

«Томас привёз меня сюда. Цорн очень хороший человек. У меня с ним прекрасные отношения. Я был немного расстроен, когда узнал, что он уходит. Но это решение клуба — не моё. И я должен его уважать», — цитирует Изидора Sport24.

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра. Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов вошли в тренерский штаб команды. Специалисты заняли должности помощников исполняющего обязанности главного тренера Андрея Фёдорова.

Ранее нападающий «Локомотива» Франсуа Камано рассказал о целях команды в оставшихся матчах сезона.