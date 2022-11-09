Президент «Оренбурга» прокомментировал продление контракта с Сычевым

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о продлении контракта с форвардом оренбургского клуба Владимиром Сычевым.

«Переговоры прошли в конструктивном и деловом варианте. Были ли предложения у Владимира? Разговоров было много, но официальных запросов в клуб не поступало», — цитирует Еремякина «Чемпионат».

Президент клуба также подчеркнул, что условия контракта футболиста улучшились.

Напомним, что новый срок действия трудового соглашения продлён до 31 декабря 2024 года.

В текущем сезоне Сычевой провёл 15 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Оренбургом» был рассчитан до 30 июня 2023 года.

Также футболист получил вызов в национальную команду России на ноябрьские матчи.

Ранее главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, за что может выгнать Сычевого с тренировки.