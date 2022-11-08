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Личка рассказал, за что может выгнать с тренировки Сычевого

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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, за что может выгнать форварда Владимира Сычевого с тренировки.
Личка рассказал, за что может выгнать с тренировки Сычевого
  • РИА Новости

«Когда вижу, что ему не хватает интенсивности в работе, я его сразу выгоняю. Причём это касается не только Сычевого, но, например, и Сивакова. Правила для всех одинаковые, звёзд для меня не существует. Мансилья тоже может раньше времени пойти отдыхать», — цитирует Личку «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Сычевой провёл 15 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Напомним, что 17 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с командой Таджикистана в Душанбе. 20 ноября состоится игра с командой Узбекистана в Ташкенте.

Ранее Сычевой рассказал, как узнал о вызове в национальную команду России.

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