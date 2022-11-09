Узнать больше

Вяльбе считает неадекватными заявления украинских чиновников в отношении спортсменов из России и Ирана

Короткая ссылка
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает неадекватными украинских чиновников, допускающих провокационные заявления в отношении России и Ирана.
Вяльбе считает неадекватными заявления украинских чиновников в отношении спортсменов из России и Ирана
  • РИА Новости

«Я вообще не очень смотрю на всякие заявления руководителей Украины. По-моему, там вообще нет адекватных людей. Когда слышишь их заявления, становится как-то не по себе. Ещё и Иран бедный приписали, который и так живёт 40 с лишним лет под санкциями», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Она также подчеркнула, что руководители должны нести ответственность за свои слова.

Напомним, что Федерация самбо Украины объявила, что национальная команда не примет участия в чемпионате Европы. Решение связано с тем, что на турнире выступят российские и белорусские спортсмены. Международная федерация самбо допустила россиян и белорусов до участия в чемпионате Европы в нейтральном статусе. Соревнования прошли в Нови-Саде (Сербия) в сентябре.

Ранее Вяльбе сообщила, что не испытывает доверия к международным организациям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить