Вяльбе считает неадекватными заявления украинских чиновников в отношении спортсменов из России и Ирана

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает неадекватными украинских чиновников, допускающих провокационные заявления в отношении России и Ирана.

«Я вообще не очень смотрю на всякие заявления руководителей Украины. По-моему, там вообще нет адекватных людей. Когда слышишь их заявления, становится как-то не по себе. Ещё и Иран бедный приписали, который и так живёт 40 с лишним лет под санкциями», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Она также подчеркнула, что руководители должны нести ответственность за свои слова.

Напомним, что Федерация самбо Украины объявила, что национальная команда не примет участия в чемпионате Европы. Решение связано с тем, что на турнире выступят российские и белорусские спортсмены. Международная федерация самбо допустила россиян и белорусов до участия в чемпионате Европы в нейтральном статусе. Соревнования прошли в Нови-Саде (Сербия) в сентябре.

Ранее Вяльбе сообщила, что не испытывает доверия к международным организациям.