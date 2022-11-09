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Вяльбе: у меня абсолютно нулевое доверие ко всем международным организациям

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что не испытывает доверия к международным организациям.
Вяльбе: у меня абсолютно нулевое доверие ко всем международным организациям
  • РИА Новости

«Мы про двойные стандарты давно говорили, они были, есть и будут. У меня вообще доверие ко всем этим международным организациям абсолютно нулевое, честно говоря», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Она также подчеркнула, что руководители организаций идут на поводу у спонсоров.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян от соревнований. 30 сентября глава МОК Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее Вяльбе заявила, что не будет следить за Кубком мира по лыжным гонкам.

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