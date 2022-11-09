Вяльбе: у меня абсолютно нулевое доверие ко всем международным организациям
- РИА Новости
«Мы про двойные стандарты давно говорили, они были, есть и будут. У меня вообще доверие ко всем этим международным организациям абсолютно нулевое, честно говоря», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.
Она также подчеркнула, что руководители организаций идут на поводу у спонсоров.
Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян от соревнований. 30 сентября глава МОК Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.
Ранее Вяльбе заявила, что не будет следить за Кубком мира по лыжным гонкам.