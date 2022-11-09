Вяльбе заявила, что не будет следить за Кубком мира по лыжным гонкам
- РИА Новости
«Не буду. Не хочу. И интересоваться, кто там выиграл, не буду. У меня будет Кубок России, за которым я буду пристально следить и ездить», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.
Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян. 30 сентября глава МОК Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.
Ранее Вяльбе поделилась мнением по поводу инициативы выйти из-под юрисдикции Спортивного арбитражного суда.