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Вяльбе заявила, что не будет следить за Кубком мира по лыжным гонкам

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что в сезоне-2022/23 не будет следить за Кубком мира.
Вяльбе заявила, что не будет следить за Кубком мира по лыжным гонкам
  • РИА Новости

«Не буду. Не хочу. И интересоваться, кто там выиграл, не буду. У меня будет Кубок России, за которым я буду пристально следить и ездить», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян. 30 сентября глава МОК Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее Вяльбе поделилась мнением по поводу инициативы выйти из-под юрисдикции Спортивного арбитражного суда.

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