Хаджи считает, что Каррера вернётся в Россию ради денег

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи оценил перспективы возвращения к работе в России Массимо Карреры.

«Каррера не против в будущем приехать в Россию и возглавить ЦСКА или «Зенит»? А сделает ли ему какой-то российский клуб предложение? Спартаковцы не примут его решение, а Каррере этого не понять. Он поедет в Россию лишь за одним — за деньгами», — цитирует Хаджи Sport24.

Он также предположил, что итальянскому специалисту не важно, что подумают в «Спартаке».

58-летний тренер возглавлял красно-белых с 2016 по 2018 год. Под его руководством «Спартак» стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.

Ранее Каррера рассказал, готов ли возглавить «Зенит» или ЦСКА.