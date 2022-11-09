Клаудиньо: «Спартак» — самый непростой и равный соперник «Зенита»

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо оценил уровень соперников петербургского клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«В России очень конкурентный чемпионат, слабых команд нет, на игру с «Зенитом» все настраиваются как на последнюю. Наверное, матчи со «Спартаком», по всему, что окружает их, по истории противостояния были самыми равными и непростыми», — цитирует Клаудиньо «Чемпионат».

Он также отметил, что петербургскому клубу было сложно в матчах с ЦСКА и «Ростовом».

В нынешнем сезоне 25-летний бразилец забил два мяча и отдал семь результативных передач в 16 матчах за сине-бело-голубых. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

После 16-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» с 39 очками лидирует в турнирной таблице. «Спартак» с 33 очками занимает второе место. «Ростов» с 32 очками располагается на третьей строчке. Четвёртую позицию занимает ЦСКА с 29 очками.

Ранее Клаудиньо высказался о возможности выступления за сборную России.