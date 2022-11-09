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Клаудиньо высказался о возможности выступления за сборную России

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Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо высказался о возможности выступления за сборную России.
Клаудиньо высказался о возможности выступления за сборную России
  • РИА Новости

«На данный момент мне глупо иметь такое желание, потому что сборная России не выступает в официальных турнирах. Поэтому я не вижу ни одной причины, по которой российская сборная решила бы вызвать меня в свой состав. Так что сейчас об этом я не думаю», — приводит слова полузащитника «Чемпионат».

Напомним, что Клаудиньо вместе со своим соотечественником и одноклубником Малкомом начали процедуру получения гражданства России.

В нынешнем сезоне 25-летний бразилец забил два мяча и отдал семь результативных передач в 16 матчах за сине-бело-голубых. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Клаудиньо рассказал, почему переподписал контракт с «Зенитом».

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