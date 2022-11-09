Клаудиньо высказался о возможности выступления за сборную России
- РИА Новости
«На данный момент мне глупо иметь такое желание, потому что сборная России не выступает в официальных турнирах. Поэтому я не вижу ни одной причины, по которой российская сборная решила бы вызвать меня в свой состав. Так что сейчас об этом я не думаю», — приводит слова полузащитника «Чемпионат».
Напомним, что Клаудиньо вместе со своим соотечественником и одноклубником Малкомом начали процедуру получения гражданства России.
В нынешнем сезоне 25-летний бразилец забил два мяча и отдал семь результативных передач в 16 матчах за сине-бело-голубых. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее Клаудиньо рассказал, почему переподписал контракт с «Зенитом».