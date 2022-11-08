Клаудиньо рассказал, почему переподписал контракт с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо объяснил, почему продлил контракт с петербургским клубом до 2027 года.

«У меня был действующий контракт — я должен был отработать его до конца. А когда в «Зените» сказали, что хотят, чтобы я остался на более продолжительный срок, потому что впереди очень важный сезон, я понял, что и мне хочется вписать своё имя в историю», — цитирует Клаудиньо «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что в «Зените» ощущает себя как дома. По его словам, он хочет отблагодарить петербургский клуб своей значимостью в команде.

25-летний бразилец в текущем сезоне провёл за петербургский клуб 16 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал семь результативных передач.

После 16-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» с 39 очками лидирует в турнирной таблице. «Спартак» с 33 очками занимает второе место. «Ростов» с 32 очками располагается на третьей строчке. Четвёртую позицию занимает ЦСКА с 29 очками.

Ранее Клаудиньо рассказал, почему нынешний сезон для петербургского клуба является особенным.