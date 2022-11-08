Клаудиньо: нынешний сезон для «Зенита» — особенный

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал, почему нынешний сезон для петербургского клуба является особенным.

«Думаю, мы точно прибавили по сравнению с прошлым сезоном. Нынешний сезон — особенный, когда мы можем завоевать вторую звезду, и это тоже влияет на мотивацию, даёт дополнительный настрой», — цитирует Клаудиньо «Чемпионат».

25-летний бразилец в текущем сезоне провёл за петербургский клуб 16 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал семь результативных передач.

После 16-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» с 39 очками лидирует в турнирной таблице. «Спартак» с 33 очками занимает второе место. «Ростов» с 32 очками располагается на третьей строчке. Четвёртую позицию занимает ЦСКА с 29 очками.

Ранее агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия прокомментировал новость об интересе «Фламенго» к футболисту.