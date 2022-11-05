Агент Клаудиньо опроверг информацию об интересе «Фламенго» к игроку «Зенита»
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«Со мной из «Фламенго» никто не контактировал, так что это неправда», — цитирует Гарсию «Спорт-Экспресс».
25-летний бразилец в текущем сезоне провёл за петербургский клуб 15 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал семь результативных передач.
Ранее вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков пошутил об отсутствии голевых моментов у своих ворот во время матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).