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Агент Клаудиньо опроверг информацию об интересе «Фламенго» к игроку «Зенита»

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Агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия прокомментировал новость об интересе «Фламенго» к футболисту.
Агент Клаудиньо опроверг информацию об интересе «Фламенго» к игроку «Зенита»
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Со мной из «Фламенго» никто не контактировал, так что это неправда», — цитирует Гарсию «Спорт-Экспресс».

25-летний бразилец в текущем сезоне провёл за петербургский клуб 15 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал семь результативных передач.

Ранее вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков пошутил об отсутствии голевых моментов у своих ворот во время матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).

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