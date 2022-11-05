Кержаков пошутил об отсутствии голевых моментов у ворот «Зенита»

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков пошутил об отсутствии голевых моментов у своих ворот во время матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Многие шутят на эту тему, не только игроки. Мне присылали фотографию, где вратарь в любительской лиге с кальяном стоит. Кто-то советует брать на поле табуретку. На самом деле, худшая ситуация для голкипера — когда соперник практически не атакует. Когда вратарь всё время в работе, он делает то, что привык делать на тренировках», — приводит слова Кержакова пресс-служба петербургского клуба.

По словам вратаря, даже если команда проигрывает, можно поймать кураж и почувствовать себя удовлетворенным.

«Если же вратарь сыграл на ноль в игре, где ни одного момента, психологически это непросто. Голкипер всё время сфокусирован, сосредоточен, а после матча ощущает не удовлетворение, а какую-то придавленность», — рассказал он.

В нынешнем сезоне РПЛ 35-летний россиянин провёл за сине-бело-голубых 12 матчей и пропустил пять мячей, семь раз сыграв на ноль.

После 15 туров РПЛ «Зенит» набрал 39 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев выразил уверенность, что «Зенит» вновь станет чемпионом России.