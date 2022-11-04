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Кобелев: уже сейчас понятно, что «Зенит» без одной минуты чемпион

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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о выступлении столичного клуба в текущем сезоне чемпионата России.
Кобелев: уже сейчас понятно, что «Зенит» без одной минуты чемпион
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«На что может претендовать «Динамо»? Осталось две игры, и будет трёхмесячный перерыв. Мы не знаем, как и что будет во второй части, но уже сейчас понятно, что «Зенит» без одной минуты чемпион», — цитирует Кобелева Sport24.

Он также подчеркнул, что столичный клуб после прихода нового главного тренера Славиши Йокановича смог выстроить игру. 

После 15-го тура «Динамо» с 26 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидирует «Зенит» (39).

Ранее защитник «Динамо» Эли Даса оценил шансы столичного клуба на чемпионство в текущем сезоне чемпионата России.

 

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