Даса: у «Динамо» остаются шансы на чемпионство, нет ничего невозможного

Защитник «Динамо» Эли Даса оценил шансы столичного клуба на чемпионство в текущем сезоне чемпионата России.

«Мы всегда пытаемся улучшить нашу игру, понимаем, какие ошибки нужно исправить. Мы сейчас набрали ход, нам важно победить в оставшихся турах перед перерывом. Шансы на чемпионство у «Динамо» остаются, нет ничего невозможного», — приводит слова Дасы «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что главный тренер Славиша Йоканович является хорошим человеком. По его словам, у сербского специалиста с командой хорошие отношения.

После 15-тура «Динамо» с 26 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. Лидирует — «Зенит» (39).

Ранее полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал положение столичного клуба в турнирной таблице чемпионата России.