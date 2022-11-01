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Даса: у «Динамо» остаются шансы на чемпионство, нет ничего невозможного

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Защитник «Динамо» Эли Даса оценил шансы столичного клуба на чемпионство в текущем сезоне чемпионата России.
Даса: у «Динамо» остаются шансы на чемпионство, нет ничего невозможного
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Мы всегда пытаемся улучшить нашу игру, понимаем, какие ошибки нужно исправить. Мы сейчас набрали ход, нам важно победить в оставшихся турах перед перерывом. Шансы на чемпионство у «Динамо» остаются, нет ничего невозможного», — приводит слова Дасы «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что главный тренер Славиша Йоканович является хорошим человеком. По его словам, у сербского специалиста с командой хорошие отношения.

После 15-тура «Динамо» с 26 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. Лидирует — «Зенит» (39).

Ранее полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал положение столичного клуба в турнирной таблице чемпионата России.

 

 

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