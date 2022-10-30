Фомин — об игре «Динамо»: сейчас у нас всё получается, нужно ударно провести концовку

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал положение столичного клуба в турнирной таблице чемпионата России.

«Когда шли на десятом месте, в голове были мысли — в прошлом году «Динамо» за что-то боролось. Играть легче, когда ты идёшь высоко. Сейчас у нас всё получается, нужно ударно провести концовку», — цитирует Фомина «Чемпионат».

Напомним, что в матче 15-го тура Российской премьер-лиги(РПЛ) «Динамо» разгромило «Химки» со счётом 6:1.

Голами в составе московской команды отметились Муми Нгамалё (11-я минута), Денис Макаров (29-я), Фёдор Смолов (45-я), Константин Тюкавин (77-я) и Ярослав Гладышев (87-я, 89-я).

«Химки» с девятью очками занимают 15-е место в турнирной таблице. «Динамо» (26) поднялось на третье.

В следующем туре «Динамо» сыграет с «Ростовом».

Ранее защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт отреагировал на разгромную победу в матче с «Химками».