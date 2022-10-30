Узнать больше

Фомин — об игре «Динамо»: сейчас у нас всё получается, нужно ударно провести концовку

Короткая ссылка
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал положение столичного клуба в турнирной таблице чемпионата России.
Фомин — об игре «Динамо»: сейчас у нас всё получается, нужно ударно провести концовку
  • Gettyimages.ru

«Когда шли на десятом месте, в голове были мысли — в прошлом году «Динамо» за что-то боролось. Играть легче, когда ты идёшь высоко. Сейчас у нас всё получается, нужно ударно провести концовку», — цитирует Фомина «Чемпионат».

Напомним, что в матче 15-го тура Российской премьер-лиги(РПЛ) «Динамо» разгромило «Химки» со счётом 6:1.

Голами в составе московской команды отметились Муми Нгамалё (11-я минута), Денис Макаров (29-я), Фёдор Смолов (45-я), Константин Тюкавин (77-я) и Ярослав Гладышев (87-я, 89-я).

«Химки» с девятью очками занимают 15-е место в турнирной таблице. «Динамо» (26) поднялось на третье.

В следующем туре «Динамо» сыграет с «Ростовом».

Ранее защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт отреагировал на разгромную победу в матче с «Химками».

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить