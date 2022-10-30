Лаксальт — о матче с «Химками»: если кажется, что «Динамо» было легко, это ошибка

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт отреагировал на разгромную победу в матче с «Химками».

«Мы создали очень много моментов, но, если вам кажется, что было легко, это ошибка. Да, в этот раз получилось забить достаточно много. Надо продолжать усердно работать, чтобы такие результаты продолжались», — цитирует Лаксальта «Чемпионат».

Напомним, что «Динамо» разгромило «Химки» со счётом 6:1.

Голами в составе московской команды отметились Муми Нгамалё (11-я минута), Денис Макаров (29-я), Фёдор Смолов (45-я), Константин Тюкавин (77-я) и Ярослав Гладышев (87-я, 89-я).

«Химки» с девятью очками занимают 15-е место в турнирной таблице. «Динамо» (26 очков) поднялось на третье.

Ранее полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал результат матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками».