Узнать больше

Лаксальт — о матче с «Химками»: если кажется, что «Динамо» было легко, это ошибка

Короткая ссылка
Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт отреагировал на разгромную победу в матче с «Химками».
Лаксальт — о матче с «Химками»: если кажется, что «Динамо» было легко, это ошибка
  • Gettyimages.ru

«Мы создали очень много моментов, но, если вам кажется, что было легко, это ошибка. Да, в этот раз получилось забить достаточно много. Надо продолжать усердно работать, чтобы такие результаты продолжались», — цитирует Лаксальта «Чемпионат».

Напомним, что «Динамо» разгромило «Химки» со счётом 6:1.

Голами в составе московской команды отметились Муми Нгамалё (11-я минута), Денис Макаров (29-я), Фёдор Смолов (45-я), Константин Тюкавин (77-я) и Ярослав Гладышев (87-я, 89-я).

«Химки» с девятью очками занимают 15-е место в турнирной таблице. «Динамо» (26 очков) поднялось на третье.

Ранее полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал результат матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками».

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить