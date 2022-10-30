Фомин: сейчас игроки «Динамо» лучше понимают идеи Йокановича

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал результат матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками».

«Тяжёлая победа, несмотря на счёт. У «Динамо» третья победа подряд — идём вперёд. Нам ещё есть что улучшать, но сейчас игроки «Динамо» на 100% лучше понимают идеи Йокановича. Воплощаем их в жизнь», — цитирует Фомина «Чемпионат».

«Динамо» в матче 15-го тура чемпионата России разгромило «Химки» со счётом 6:1.

Голами в составе московской команды отличились Муми Нгамалё (11-я минута), Денис Макаров (29-я), Фёдор Смолов (45-я), Константин Тюкавин (77-я) и Ярослав Гладышев (87-я, 89-я).

«Динамо» (26 очков) поднялось на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» — 15-е (девять очков).

Ранее нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на своё игровое время в команде.