Узнать больше

Тюкавин признался, что зол из-за игрового времени в «Динамо»

Короткая ссылка
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на своё игровое время в команде.
Тюкавин признался, что зол из-за игрового времени в «Динамо»
  • Gettyimages.ru

«Я и сейчас не играю. Как мне реагировать? Я просто тренируюсь. Я был злым. И сейчас я злой. Я играю 10—15 минут», — цитирует Тюкавина Sport24.

«Динамо» в матче 15-го тура чемпионата России разгромило «Химки» со счётом 6:1. Тюкавин отметился голом.

«Динамо» (26 очков) занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» — 15-е (девять очков).

Ранее Константин Тюкавин отреагировал на информацию о возможном уходе Арсена Захаряна в «Челси».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить