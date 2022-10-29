Тюкавин признался, что зол из-за игрового времени в «Динамо»
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«Я и сейчас не играю. Как мне реагировать? Я просто тренируюсь. Я был злым. И сейчас я злой. Я играю 10—15 минут», — цитирует Тюкавина Sport24.
«Динамо» в матче 15-го тура чемпионата России разгромило «Химки» со счётом 6:1. Тюкавин отметился голом.
«Динамо» (26 очков) занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» — 15-е (девять очков).
Ранее Константин Тюкавин отреагировал на информацию о возможном уходе Арсена Захаряна в «Челси».