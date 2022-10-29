Тюкавин: надеюсь, Захарян не уйдёт из «Динамо» и всегда будет с нами

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на информацию о возможном уходе его партнёра по команде Арсена Захаряна в «Челси».

«Надеюсь, Захарян не уйдёт из «Динамо» и всегда будет с нами. Не хочу его терять. Если перейдёт, то поддержу», — цитирует Тюкавина «Чемпионат».

«Динамо» в матче 15-го тура чемпионата России разгромило «Химки» со счётом 6:1.

Напомним, что Захарян в летнее трансферное окно мог перейти в «Челси». Трансфер не состоялся из-за санкций Великобритании в отношении России.

Ранее Спартак Гогниев объяснил разгромное поражение «Химок» в матче с «Динамо».