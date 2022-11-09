Безбородов назначен главным арбитром матча 17-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА

Стали известны судьи, которые будут работать на матчах 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым обслужит встречу между «Динамо» и ЦСКА, сообщает пресс-служба РФС.

Судьи на линиях — Дмитрий Сафьян и Валентин Мурашов, резервный арбитр — Иван Сиденков. За VAR будут отвечать Евгений Турбин и Андрей Болотенков.

Алексей Амелин рассудит «Пари НН» — «Ахмат», Павел Кукуян — «Урал» — «Факел», Артём Любимов — «Крылья Советов» — «Ростов», Сергей Карасёв — «Торпедо» — «Зенит», Владимир Москалёв — «Локомотив» — «Спартак», Кирилл Левников — «Оренбург» — «Краснодар», Сергей Иванов — «Химки» — «Сочи».

Ранее российский арбитр Игорь Федотов высказался о судействе Яна Бобровского в матче 15-го тура чемпионата России «Динамо» — «Химки».