Безбородов назначен главным арбитром матча 17-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА
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Бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым обслужит встречу между «Динамо» и ЦСКА, сообщает пресс-служба РФС.
Судьи на линиях — Дмитрий Сафьян и Валентин Мурашов, резервный арбитр — Иван Сиденков. За VAR будут отвечать Евгений Турбин и Андрей Болотенков.
Алексей Амелин рассудит «Пари НН» — «Ахмат», Павел Кукуян — «Урал» — «Факел», Артём Любимов — «Крылья Советов» — «Ростов», Сергей Карасёв — «Торпедо» — «Зенит», Владимир Москалёв — «Локомотив» — «Спартак», Кирилл Левников — «Оренбург» — «Краснодар», Сергей Иванов — «Химки» — «Сочи».
Ранее российский арбитр Игорь Федотов высказался о судействе Яна Бобровского в матче 15-го тура чемпионата России «Динамо» — «Химки».