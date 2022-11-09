В «Динамо» примут решение по продлению контракта с Паршивлюком ближе к концу сезона
- РИА Новости
«Решение по продлению контракта с Паршивлюком будем принимать ближе к концу сезона», — приводит слова Пивоварова ТАСС.
Паршивлюк выступает за «Динамо» с 2019 года. В текущем сезоне за бело-голубых он провёл 13 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
«Динамо» с 26 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ.
Ранее Пивоваров прокомментировал возможный переход полузащитника Арсена Захаряна в «Челси».