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В «Динамо» примут решение по продлению контракта с Паршивлюком ближе к концу сезона

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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал ситуацию с контрактом защитника столичного клуба Сергея Паршивлюка.
В «Динамо» примут решение по продлению контракта с Паршивлюком ближе к концу сезона
  • РИА Новости

«Решение по продлению контракта с Паршивлюком будем принимать ближе к концу сезона», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

Паршивлюк выступает за «Динамо» с 2019 года. В текущем сезоне за бело-голубых он провёл 13 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

«Динамо» с 26 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Пивоваров прокомментировал возможный переход полузащитника Арсена Захаряна в «Челси».

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