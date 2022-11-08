Гендиректор «Динамо»: у нас сейчас нет коммуникаций с «Челси» по Захаряну

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал возможый переход полузащитника Арсена Захаряна в «Челси».

«У нас сейчас нет коммуникаций с «Челси». Она была прервана со стороны английского клуба», — цитирует Пивоварова Sport24.

Напомним, что 19-летний россиянин в летнее трансферное окно мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась.

В нынешнем сезоне Захарян забил три мяча и отдал пять результативных передач в 18 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее бывший футболист «Барселоны» Александр Глеб заявил, что не знает Захаряна.