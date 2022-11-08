Гендиректор «Динамо»: у нас сейчас нет коммуникаций с «Челси» по Захаряну
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«У нас сейчас нет коммуникаций с «Челси». Она была прервана со стороны английского клуба», — цитирует Пивоварова Sport24.
Напомним, что 19-летний россиянин в летнее трансферное окно мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась.
В нынешнем сезоне Захарян забил три мяча и отдал пять результативных передач в 18 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее бывший футболист «Барселоны» Александр Глеб заявил, что не знает Захаряна.