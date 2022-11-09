IMMAF в декабре обсудит допуск россиян на турниры
- Legion-Media
«Нас пока не допускают, мы задали вопрос. В декабре на заседании IMMAF обсудят допуск российских спортсменов», — приводит слова Емельяненко ТАСС.
Напомним, Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать россиян к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовало совету комитета.
2 марта совет Международной федерации смешанных боевых искусств приостановил членство России.
Ранее Емельяненко призвал допустить российских атлетов к международным соревнованиям.