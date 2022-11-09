IMMAF в декабре обсудит допуск россиян на турниры

Президент Союза ММА России Фёдор Емельяненко сообщил, что Международная федерация смешанных единоборств (IMMAF) в декабре обсудит возвращение россиян на международные соревнования.

«Нас пока не допускают, мы задали вопрос. В декабре на заседании IMMAF обсудят допуск российских спортсменов», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

Напомним, Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать россиян к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовало совету комитета.

2 марта совет Международной федерации смешанных боевых искусств приостановил членство России.

Ранее Емельяненко призвал допустить российских атлетов к международным соревнованиям.